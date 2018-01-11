İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.
İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı.
KİMLİKLERE FOTOĞRAFLARINI KENDİSİ YAPIŞTIRMIŞ
Suça konu 7 adet belgenin bazılarını İstanbul, bazılarını da Ankara'da yerde bulduğunu söyleyen Atalay Filiz, "Ben Ankara'da Elena Radchikova ve Göktuğ Demiraslan ile ilgili olaydan sonra bulmuş olduğum İ.F.A ve O.B.'ye ait belgeler üzerindeki resimleri sökerek kendi resimlerimi yapıştırmıştım. Bunları da sonraki süreçte İstanbul Tuzla'da çay ocağında çalışmaya başladığım sürece kadar yer yer kaldığım otellerde kullandım. Diğer belgeleri ise Tuzla'da çay ocağında çalışmaya başladıktan sonra bulmuştum. Bunlara da resimleri çıkararak kendi resimlerini yapıştırmıştım. Resimleri de kendim yapıştırdım, herhangi bir yardım almadım" dedi.
Müvekkilinin ceza ehliyetinin olup olmadığına yönelik yeniden rapor alınmasını isteyen Atalay Filiz'in Avukatı Merve Uçanok, ayrıca suça konu belgelerin ifa kabiliyeti olup olmadığı yönünden de tekrar rapor alınmasını istedi. Mahkeme, sanığın ceza ehliyetine ilişkin dosyada rapor bulunduğunu, bu nedenle yeniden rapor alınması yönündeki talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDE
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.
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