Ankara'da 1919’da Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan ve ‘Atatürk’ün Eczanesi’ olarak bilinen 99 yıllık İstanbul Eczanesi, 55 yıldır kiracısı olduğu Ulus Çarşısı’ndaki sıkıntılar nedeniyle 31 Aralık 2017’de kapandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Ömer Faruk Erdem, kendisinin 1979’dan bu yana işlettiği eczaneyi Refik Saydam’ın talimatıyla Hüseyin Hüsnü Sarı’nın 19 Ocak 1919’da o zamanki parayla 750 liraya Anafartalar Caddesi’nde açtığını anlattı. Eczane 1962’de Ulus İş Hanı’ndaki şimdiki yerine taşınmış. Ekonomik nedenlerle kapatmak zorunda kaldığını belirten Erdem “Zaten handaki işyerlerinde 10 yıldır bir tedirginlik var. Buranın yıkılacağı ve yayalaştırılacağı söylentileri var. Sözleşmesi biten işyerlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltmaları için tebligat gönderiliyor. Buradaki esnaf bu nedenle cesaretle ticaretini yapamadı” dedi.

SON İLAÇ 20 EKİM 1938’DE

Erdem, Atatürk ve dönemin siyasetçilerinin eczaneden alışveriş yaptığını da anlattı: “Alışverişleri pek çok zaman veresiye olarak yapıyorlar. Mevcut bir veresiye defterimiz vardı. Bunun 45 sayfası Atatürk’e aitti. Her ayın sonunda onların faturaları kesilerek Meclis’e gönderilir, kendileri de maaşlarını aldıktan sonra öderlermiş. En son Atatürk’e 20 Ekim 1938’de ilaç yapılıp gönderilmiş. O zaman Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda hasta yatağında yatıyor. Gönderilen o ilaçları, Dolmabahçe Sarayı’nı gezdiğim bir sırada revirde gördüm. Şimdi o defter Türkiye Eczacılar Birliği’nin müzesinde muhafaza edilmekte.”

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