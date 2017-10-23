İstanbul'da Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken kaldırımda çarptığı A.Ç'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre; Ataşehir'de yolda yürüyen başörtülü kadına önce omuz atıp ardından yumruklayarak darp eden tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, A.Ç'nin şüpheli ile uzlaşmak istemediği ve şikayetçi olduğu, yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün şüpheli Hakan Dündar'ın ceza ehliyetinin tam olduğunu bildirdiği ifade edildi.

4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli Hakan Dündar'ın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. kendisine çarpan ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.

Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar'ı (24) gözaltına almıştı.

SALDIRI BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Hakan Dündar

Ataşehir