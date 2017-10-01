Nihat Uludağ'ın haberine göre; Ataşehir'de yolda yürüyen bir kadına yumruk atan saldırgan Hasan D. yakalandı. Zanlının Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

YÜZLERCE SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, kaldırımda yürüyen bir kadına yumruk atan şehir magandasını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği yerden itibaren zanlının gittiği tüm güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtları saniye saniye izlendi. Kamera kayıtlarından zanlının kıyafet ve eşkâlini belirleyen polis ekipleri zanlının girip çıktığı tüm binaları tek tek araştırdı.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Ataşehir Asayiş Bürosu ekipleri, kaldırımda yürüyen bir kadına sebepsiz yere yumruk atan zanlı Hasan D.'yi akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlı Hasan D.'nin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi olduğu belirlendi.

Tıp Fakültesi öğrencisi olan Hasan D.'nin psikolojik sorunlarının olup olmadığı araştırılıyor.

Ataşehir