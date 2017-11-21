Ataşehir'de kaza yapan servis minibüsü kaldırımdaki çifti ezdi

Ataşehir'de kazaya karışan servis minibüsünün kaldırıma çıkarak ezdiği karı koca hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre kaza Yeniçamlıca Mahallesi Aykut Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Servis minibüsüyle bir otomobil kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği işçi servisi kaldırımdaki karı kocayı ezdi. Feci kazada kaldırımdaki çift hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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