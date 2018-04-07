Trafikte kural tanımaz sürücülere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi'nde otoparktan çıkan bir trafik çekicisinin hiçbir trafik kuralına uymaması bu kadarına da pes dedirtti.



Haberturk.com Whatsapp hattına gelen görüntülerde çekicinin gittiği tüm yolun ters istikamet olduğu ve gittiği yönün karşıdan gelen araçlara ait olduğu görülüyor.

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