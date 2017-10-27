Ataşehir'de metruk evde ceset bulundu

Ataşehir, Yeni Sahra Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki metruk evden koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre olay yerine gelen ve maske takarak eve giren ekipler, çürümüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ardından itfaiye ekipleri çağırıldı.

İtfaiye ekipleri de maske takarak girdikleri evden cesedi çıkardı. Cenaze aracına konulan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Üzerinden kimliğini belirleyecek bir belge çıkmayan cesedin yaklaşık bir aydır burada bulunduğu ve kısmen çürüdüğü belirtildi.

Ataşehir