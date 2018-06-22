Ataşehir'de bindikleri otobüste kadın yolcuyu taciz eden 2 şahıs, kendilerine tepki gösteren diğer yolculara bıçak ve tornavidayla saldırdı. Çıkan arbedede şahıslara tepki gösteren bir yolcu yaralanırken, tacizci şahıslar kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre olay Ataşehir Uydukent otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre; Alemdar-Kadıköy seferi yapan otobüsün içerisinde bulunan 2 şahıs, bir kadın yolcuyu taciz etti. Kadının tepkisi üzerine diğer yolcular da 2 şahsa müdahale ederek, otobüsten aşağı indirmek istedi. Bu esnada çıkan arbedede 2 şahıs yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla bir yolcuyu yaraladı. Olayın ardından 2 şahıs kayıplara karışırken, taciz edilen kadının ise yaşadığı korku ve panik nedeniyle olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis inceleme yaparken, 20 yaşındaki F. Y. isimli yaralanan yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

DEHŞETİ ANLATTILAR

Olayın görgü tanığı Meral Şengül, yaşanan o dehşeti anlatarak, "Önde bir tane bayan vardı. Çocuğun bir tanesi tacizde bulundu. Daha sonrasında başka bayanlar da müdahale etti. 'Ne yapıyorsunuz beyefendi, biraz ileride durur musunuz' diye. 2 arkadaşlardı. Birinde bıçak vardı, birinde tornavida. Arabanın dışına çıkartıldı ama bu sefer diğer taraftan girdi. Kızı almak istedi, otobüstekiler vermek istemedi. Sonra çocuklardan biri üstüne atlayıp, itince aldılar oradan 2 kişi birden boğazını kesmeye çalıştılar. Olayla ilgisi olmayan bir vatandaş bayanı vermek istemedi" dedi.

Gökhan Kaya isimli yolcu ise olayı anlatarak, "Bize doğru saldırdı, arkadaşı vurdu. Vurulan çocuk tacize tepki gösterdi. Otobüs durdu. Bir anda birbirlerine girdi. Bıçağı ve tornavidayı çıkarıp önüne gelene salladılar. Yere düşürüp elinden almasak herkesi vuracaklardı" diye konuştu.