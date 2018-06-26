Olay geçtiğimiz cuma sabahı Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydu Kent otobüs durağı önünde meydana geldi. İddialara göre Erhan Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu özel halk otobüsü içinde bir kadın yolcu tacize uğradığını söyleyerek bağırmaya başladı. Bu sırada taciz ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre, tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Durağa gelen sürücü kapıları açınca kavga durakta da devam etti. Kavgada tacizcilere müdahale eden F.Y karın bölgesinden bıçaklanırken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi bugün yakalandı. Bu arada kavgayla ilgili cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişi ile yolcuların durak önünde kavga ettiği görülüyor. Olaydan 4 sonra yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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