Ataşehir'de bir binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre, Ataşehir Kayışdağı mahallesi Neriman sokakta bulunan 3 katlı binanan en üst kadındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER