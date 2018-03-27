Ataşehir Modern’de daire fiyatları 562 bin TL’den başlıyor

Ataşehir Modern’de 43 katlı Flex Kule, 35 katlı Balance Kule ve 25 katlı Grand Kule bulunuyor. Göz alıcı meydanlarıyla ön plana çıkan proje, 1106 daireden ve 44 adet ticari alandan oluşuyor.



Projenin sosyal donatıları arasında yüzme havuzları, kareoke, yoga, sinema, fitness salonları gibi birçok aktivite bulunuyor. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere tasarlanan dairelerin brüt metrekareleri ise dairelerin tiplerine göre 78 ve 440 metrekare arasında değişiyor. 1 Mart itibariyle başlayan projenin son teslim tarihi ise Mart 2021.



Ataşehir Modern’de mayıs ayında başlayacak ön talep öncesine özel fiyatlar 562 bin TL’den başlıyor.

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