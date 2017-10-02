Ataşehir saldırganı Emniyet'ten sırıtarak çıktı!

Ataşehir'de bir kadını yumruklayan saldırganın ağabeyi konuştu

"Böyle bir davranış yapması gerekmezdi ama Hakan'ın şu anki psikolojisi normal değil. İki üç yıldır psikolojik sorunları var, biz raporu da emniyete ulaştırdık. Psikolojisini düzenlemek için ilaç kullanıyor, bazen ilacını almıyor"