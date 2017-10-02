Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan Dündar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakan Dündar, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunun ardından bugün "kasten yaralama" suçundan tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Emniyetten gülerek çıkan Hakan Dündar basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
TUTUKLANDI
Arzu Kaya'nın haberine göre; Ataşehir'de yolda yürüyen başörtülü kadın Aycan Çelik'e önce omuz atıp ardından da yumruklayarak darp eden Hakan Dündar, savcılık sorgusunun ardından "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Dündar'ın mahkemede verdiği ifadesinde, “Olay olduğu için üzgünüm. Ben çok sert bir şekilde itmedim. Bayan zayıftı. Bir an dengesini kaybetti, düştü. Ciddi bir hareketim olmadı” dediği öğrenildi. Hakan Dündar, çıkarıldığı mahkemece, 'kaçma şüphesi' ve 'mağdur üzerinde baskı kurma ihtimali doğuran kuvvetli şüphe' gerekçesiyle “basit yaralama” suçundan tutuklandı.
- Ataşehir'de bir kadını yumruklayan saldırganın ağabeyi konuştu "Böyle bir davranış yapması gerekmezdi ama Hakan'ın şu anki psikolojisi normal değil. İki üç yıldır psikolojik sorunları var, biz raporu da emniyete ulaştırdık. Psikolojisini düzenlemek için ilaç kullanıyor, bazen ilacını almıyor"
- Ataşehir
- Hakan Dündar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 19 dakika öncebırakın bu deli ayaklarını. herkes cezasını çeksin. deli olsa bile120
-
Misafir 23 dakika önceagabeyi yaninda gezinsin surekli60
-
Misafir 23 dakika önceSorunu kendini suç toplumu ilgilendirir. Cezasını çekmeli.90