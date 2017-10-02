Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı.



Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan Dündar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakan Dündar, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunun ardından bugün "kasten yaralama" suçundan tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Emniyetten gülerek çıkan Hakan Dündar basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

TUTUKLANDI



Arzu Kaya'nın haberine göre; Ataşehir'de yolda yürüyen başörtülü kadın Aycan Çelik'e önce omuz atıp ardından da yumruklayarak darp eden Hakan Dündar, savcılık sorgusunun ardından "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Dündar'ın mahkemede verdiği ifadesinde, “Olay olduğu için üzgünüm. Ben çok sert bir şekilde itmedim. Bayan zayıftı. Bir an dengesini kaybetti, düştü. Ciddi bir hareketim olmadı” dediği öğrenildi. Hakan Dündar, çıkarıldığı mahkemece, 'kaçma şüphesi' ve 'mağdur üzerinde baskı kurma ihtimali doğuran kuvvetli şüphe' gerekçesiyle “basit yaralama” suçundan tutuklandı.

Ataşehir

Hakan Dündar