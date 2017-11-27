İstanbullular hafta sonu güneşin kendini göstermesiyle şehrin trafiğinden, gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için Sarıyer’deki Atatürk Arboretumu’na akın etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çocuklarıyla birlikte Arboretum’a gelen vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirerek, dünyanın çeşitli yerlerinden farklı türlerde ağaçlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Sonbaharın gelmesiyle oluşan ve ziyaretçileri büyüleyen renk cümbüşü drone ile havadan görüntülendi.

Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla kurulan Atatürk Arboretumu, yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı bitki türünü de içinde barındırıyor. Atatürk Arboretumu’na ziyarete gelen vatandaşlar, “Burada bulunmak mutluluk verici. Dünyanın farklı yerlerinden ağaçları yakından görmek, bu temiz havayı solumak, harika manzaraya tanık olmak ve fotoğraf çekmek harika bir duygu” dedi.