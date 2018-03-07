Saat 15.00‬ sıralarında başlayan arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da uzun kuyruklar oluştu. Yolcuların mağdur olmaması için pasaport giriş ve çıkış işlemleri bir süre ‘manuel' olarak yapıldı ve tüm pasaport bankoları polis tarafından dolu tutuldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Polisin aldığı önlemlere rağmen özellikle dış hatlar terminali geliş katında yaklaşık 200 metreyi bulan kuyruk nedeniyle iç hatlara devamı olan bazı yolcular uçaklarını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 3 saat süren arızanın arından sistemler normale döndü.

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