Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri Atatürk Havalimanı'nda kontrolden kaçmak için yanında diş tozu olduğunu beyan eden şüpheli yolcunun oyununu bozdu. 7 milyon liralık 30,5 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından Varış Öncesi Yolcu Bildirim programı üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda sıklıkla transit uçuş gerçekleştirdiği belirlenen Mısır uyruklu A.B.M.M.R. isimli şahsın, aynı soyadını taşıyan başka bir yolcuyla birlikte İstanbul'a ineceğini belirlendi. Yapılan incelemede yolcunun önce Kahire'ye gideceği, daha sonra Kahire'den İstanbul'a ve İstanbul'dan da Ürdün'e uçacağı tespit edildi. Mısırlı yolcuların rotasını şüpheli bulan ekipler, Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi Hava Takip Programı üzerinden şüphelileri takibe aldı. İki yolcu, Atatürk Havalimanı'na inince gümrük muhafaza memurlarınca izlenmeye başlandı.

TUTUKLANDILAR



Yolculardan birinin kırmızı hat olarak tabir edilen, beyana tabi eşyaların bildirildiği bölgeye yöneldiği, diğerinin ise salonda onu beklediği görüldü. Yolcu kırmızı hatta giderek Ürdün'e transit uçuşu olduğunu ve valizlerinde bulunan diş tozunu uçuşuna kadar ambara bırakmak istediğini bildirdi. Yolcunun beyanı sırasındaki aceleci tavırları da gümrük muhafaza personelinin şüphesini güçlendirdi. Yolcunun valizlerinde yapılan aramada, üzerinde Çince ibareler ve diş görseli olan çok sayıda kutu bulundu.



Kutulardaki maddenin uyuşturucu olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine alınan örnekler, test edildi. Maddelerin, sentetik uyuşturucu bonzainin üretiminde kullanılan Fub AMB ve 5-Flora ADBICA olduğu anlaşıldı. 30.5 kilo ağırlandığındaki uyuşturucu hammaddesinin yaklaşık 7 milyon lira olduğu ve 1,7 ton bonzai üretilebileceği belirlendi.



Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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