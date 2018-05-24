Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda, binlerce düğme içine tek tek zulalanmış 4 kilo 116 gram uyuşturucu madde çıktı. Yabancı uyuşturucu kuryesinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden İstanbul’a gelen 47 yaşındaki R.O.O. isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu. Şahsın valizinde yapılan aramada poşetler içinde binlerce düğme tespit edildi. Düğmelerden şüphelenen polis, dedektör köpekle yapılan çalışmalarda, her birinin içine tek tek zulalanmış daralı ağırlığı 4 kilo 116 gram kokain ortaya çıkardı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, R.O.O.’yu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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