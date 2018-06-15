Rusya'da 15 Temmuz'a kadar sürecek olan 2018 Dünya Kupası finalleri başladı. Taraftarlar da akın akın uçaklarla Rusya'ya gidiyor. Türk Hava Yolları da dünyanın her yerinden binlerce futbolseveri İstanbul aktarmalı seferlerle Rusya'ya taşıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nen Gökhan Artan'ın haberine göre, futbolseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle THY'nin başta Rusya olmak üzere turnuvaya katılan ülkelerden çıkışlardaki seferlerinin doluluk oranlarında önemli artışlar yaşandı.



EK SEFER KOYDU

THY turnuva maçlarının yapılacağı 11 şehirden Samara, Moskova Saint Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan ve Ekaterinburg'a olan uçuşlarında futbolseverler eksik olmadı. Kuzey ve Güney Amerika dahil birçok noktadan İstanbul aktarmalı Rusya'ya rezervasyon yapıldı. THY turnuva döneminde yoğun talepler nedeniyle Rusya'ya bazı noktalara ek sefer koyarkan uçak tiplerini de büyüttü. Bazı taraftarlar ise aktarmalı uçuş saatinin uzun olmasıyla İstanbul'u gezmeyi tercih etti.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TARAFTAR YOĞUNLUĞU

Transit olarak uçan futbolseverler THY dışında Atatürk Havalimanı'nda yiyecek içecek hizmetleri veren BTA'nın da yüzünü güldürdü. İstanbul'a aktarmalı olarak gelen ve Dış Hatlar Terminali arındırılmış salonda gruplar halinde uçaklarını beklerken yiyecek içecek noktalarında oturan çok sayıda taraftar dikkat çekiyor. Dün de bir grup Arjantin taraftarı Rusya'ya gitmek için THY ile Buenos Aires'den tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Burada yemeklerini yedikten sonra Arjantin sloganları atan taraftarlar THY ile Rusya'ya uçtu.



2 MİLYONU GEÇEREK REKOR KIRACAK

Geçen yıl Rusya'ya 1 milyon 850 bin yolcu taşıyan THY'nin, turnuva sayesinde bu yıl 2 milyon yolcuyu aşması bekleniyor. Bu yılın Ocak-Mayıs dönemi, önceki yılların aynı dönemine göre Rusya seferlerinde en fazla yolcu taşınan dönem oldu. THY, Rusya'da 10 noktaya uçuyor.