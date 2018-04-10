Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber leyleklerin göçe başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da alarm verildi. Türk Hava Yolları'nın da Iğdır-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi uçağı leylekler nedeniyle inişte pisti paç geçmek zorunda kaldı. THY'nin İstanbul-Düsseldorf seferini yapacak uçağı da kalkış yapamadı. Pilot, "Biz hazarız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" anonsunu yaptı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, leylek sürülerinin havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte göçe başlaması nedeniyle göç hattı üzerinde bulunan Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapacak uçaklar için de alarm verildi. Leylek sürülerinin en çok görüldüğü aylardan biri olan Nisan ayında da pilotların leylek sürüleriyle ilgili yaptıkları uyarıları arttı. Bugün saat 11:23'de Türk Hava Yolları'nın inişteki Iğdır-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi uçağı da leylek sürüleri nedeniyle pisti pas geçti.



"PİST ÜZERİNDE KUŞ VAR KALKIŞ YAPAMIYORUZ"



Bir pilot ise inişte 35-40 leylek gördüğü bilgisini hava trafik kontrolörleri ile paylaştı. THY'nin İstanbul-Düsseldorf seferini yapacak uçağı da pistte kuş nedeniyle kalkış yapamadığını söyledi. Pilot, "Biz hazarız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" anonsunu yaptı. Kontrolörler de leyleklerle ilgili diğer pilotları uyardı.



ANİ YÖN DEĞİŞİKLİĞİ TEHLİKE YARATIYOR



Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Atatürk Havalimanı'nda kuşlar en çok Ataköy-Florya yönündeki pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy, Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla tespit ediliyor. Kuşlar pist başlarında 0-10 metre ve yaklaşma yüzeylerinde 0-1000 metre aralıklarında görülüyor. Atatürk Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışı sırasında kuşların tehlikeye neden olmaması için görevliler tüm hızıyla çalışıyor. Kuşlarla mücadele, sesle korkutulup kaçırılması şeklinde sürdürülüyor.

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