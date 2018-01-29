İstanbul Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği beyaz renkli clio marka araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis olay yerinden kaçan otomobile 2 el ateş etti. Otomobil olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu.



DHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı'na gece saat 02.30 sıralarında beyaz renkli bir clio marka araç giriş yaptı. Nizamiye kapısında bulunan polisler aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Bu nedenle dış hatlar yönüne giden araçla ilgili giriş katında bulunan polislere telsizle bilgi verildi. Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek otomobille kaçtı. Dış hatlarda bulunan polislerin araca 2 el ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada durumu fark eden Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatifinde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak araca ulaşamadı.



ŞÜPHELİ ARAÇ BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ OLARAK BULUNDU



Atatürk Havalimanı'ndan kaçan şüpheli araç yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu. Aracın başında durduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Bir bölümü yanmış halde bulunan otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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