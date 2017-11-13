Atatürk Havalimanı'nda ilginç anlar

İstanbul-İzmir seferini yapacak olan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'nda kalkış için piste ilerlediği sırada önünden araç geçti. Pilot arıcın şoförünün önünden geçerken telefonla konuştuğunu da söyleyerek kuleye anında şikayet etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda kabin ekibini taşıyan araçla bagajları taşıyan traktörün çarpışması sonucu iki kabin görevlisi ve bir pilot hafif şekilde yaralanmıştı. Havalimanları apronunda uçuş güvenliğini telikeye düşürmemesi için araç şoförlerinin uyması gereken özel kurallar bulunurken zaman zaman kurallara uymayan şoförler pilotları isyan ettiriyor. Son olarak Atatürk Havalimanı'nda kalkış için piste gitmek üzere ilerleyen özel bir havayolu şirketinin uçağının pilotu, önünden geçen bir aracı kuleye şikayet etti.



"ÖNÜMÜZDEN GEÇTİ TELEFONLA KONUŞUYORDU"

İzmir'e gidecek olan Boeing 737-800 tipi uçak, park yerinden hareket etti. Piste gitmek üzere manevra yapan uçağın pilotu bu sırada hava trafik kontrol merkezine önünden yer hizmeti şirketine ait pick-up model bir aracın geçtiğini rapor ederek şikayet etti. Pilot, "Biz taksi yaparken (uçağın piste gitmek için ilerlemesi) tam önümüzden geçti.Şimdi telefonla konuşuyordu. Döndüğüm zaman ben raporumu yazacağım.Sizin de bilginiz olsun" diye anonsta bulundu.