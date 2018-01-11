Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçıran İran uyruklu 48 yaşındaki Gerayely Moghadem koltukların üzerinde ölmüş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre, Amir Gerayely Moghadem isimli İran uyruklu yolcu iddiaya göre dün alkol alınca Tahran uçağını kaçırdı. Uçağını kaçıran Moghadam, geceyi Atatürk Havalimanı'nda geçirdi. Atatürk Havalimanı'nda bekleyişi sırasına alkol almaya devam eden Mooghadem'in bugün koltuklar üzerinde hareketsiz halde gören çalışanlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Moghadem'in hayatını kaybettiği belirledi. Moghadem'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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