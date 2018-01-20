İstanbul Atatürk Havalimanı apronuna nereden girdiği belli olmayan bir köpek alarma yol açtı. Uçakların kalkış yaptığı pistte görülen köpeğin uçuş güvenliğini tehlikeye atmaması adına apronda arama çalışması başlatıldı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ekipler, kuşların yanısıra aprona zaman zaman giren kedi ve köpeklerle de mücadele ediyor. Dün öğlen saatlerinde kalkışların yapıldığı Florya-Sefaköy yönündeki piste bir köpeğin gittiğinin pilot rapor edince hareketli anlar yaşandı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerine pilotun köpek gördüğü bilgisini verince uçuş güvenliğini tehlikeye atılmaması adına apronda ekipler araç göndererek arama çalışması başlattı. Bir pilot, "Hemen saat 3 istikametinde 1.7 sağa (Florya Sefaköy yönündeki pist) bir köpek katetti. 1.7 sola doğru yaklaşıyor" anonsunda bulundu. Köpek uçuş trafiğini olumsuz etkilemezken arama çalışmaları devam ediyor.
KÖPEK TİMİ GÖREV YAPIYOR
Atatürk Havalimanı apronunda köpeklerin uçaklar için tehlikeye yol açmaması için DHMİ ekiplerinin oluşturduğu köpeklerle mücadele timi 24 saat görev yapıyor. Yakalanan köpekler barınaklara götürülürken, köpeklerin havalimanına girme ihtimalinin bulunduğu bölgelere 9 adet metal kafes yerleştirilmişti. 2015 yılında ekipler 90 köpek yakalamıştı.
THY UÇAĞI İNİŞTE KÖPEĞE ÇARPMIŞTI
Daha önce de Atatürk Havalimanı pistine giren köpekler nedeniyle hareketli anlar yaşanmıştı. bir köpeğe, iniş yapan THY'nin Porto İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı çarpmıştı. Köpeğin telef olduğu olayda pilot hava trafik kontrolörüne, "Köpeğe çarptık şu an pisti terk ediyoruz" bilgilendirmesinde bulunmuştu. Kaza nedeniyle havalimanında uçuş trafiği kısa bir süre aksamış 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kalmıştı.
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