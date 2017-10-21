İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yer hizmetleri veren araçların sayısı uçak sayısı ile birlikte çoğaldı. Hız sınırları ve diğer birçok kuralın uygulandığı bu araçlar ile uçaklar bazen karşı karşıya gelebiliyor.

DHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı'nda bu sabah saatlerinde bir pilot, kuleye kural ihlali yapan bir minibüs yüzünden taksi (uçağın yer hareketlerinin yapıldığı, park yerinden piste gidene kadar kattettiği yol) yolunda durmak zorunda kaldığı şikayetinde bulundu.

Pilot minibüsün kural ihlalini Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nde bulunan kontrolöre şöyle bildirdi:



Pilot: Efendim Golf Kule'de taksi yapacağız ama Çelebi'nin aracı ihlal ediyordu. Şu anda taksiyi durdurmak zorunda kaldık. Numarası 29.

Kule: Anladım şu en öndeki minibüs gibi arkasında brandalı şeyi tarif ediyorsunuz değil mi ?

Pilot: Negatif. Normal minibüs. Kırmızı çizgiyi geçmişti. Onun yüzünden taksiyi durdurmak zorunda kaldık.

Kule: Mutabık. Gördüm. Konuşamadım. 234 numaralı minibüs.Anladım. Teşekkür ediyorum. Bunu ilgililere ileteceğim. İyi uçuşlar

Pilot:Teşekkürler





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