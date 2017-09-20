Atatürk Havalimanı'nda şüpheli çanta alarmı

İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katı dışında unutulan bir dizüstü bilgisayarı çantası polisi alarma geçirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda unutulan çantanın olduğu bölgede polis, önce vatandaşları uzaklaştırdı ve çantanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontrollerde çantadan dizüstü bilgisayar ve kişisel eşya çıktı. Çantayı unutan vatandaş da bir süre sonra gelerek çantasanı polisten teslim aldı.