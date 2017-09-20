Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı yaşandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, bırakılan bir çanta hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu. İçi aranan çanta boş çıktı.