Atatürk Havalimanı'nda şüpheli valiz alarmı

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gelişte, sahipsiz şüpheli bir valiz bulundu. Habertürk Haber Merkezi’nden Gökhan Artan’ın haberine göre, şüpheli valizin bulunduğu bölge ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, valizi kontrollü şekilde patlattı. İçerisinde güvenliği tehlikeye atacak bir patlayıcı madde bulunmadığı öğrenildi.

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