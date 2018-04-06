Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçırınca kapıyı kırarak aprona giren Rus yolcu, gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Rus yolcu 45 yaşındaki E.G., saat 01.30'da Bakü'ye gidecek uçağı beklemek üzere Atatürk Havalimanı'ndaki arındırılmış salona yönlendirildi. Körüğün bulunduğu alana ulaşan E.G., uçağın işlemlerinin tamamlandığını ve yolcu alımının sona erdiğini öğrendi.





Aprona açılan kilitli kapıyı kıran E.G., uçağa doğru koşmaya başladı. Havalimanı görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis, Rus yolcuyu kısa sürede yakaladı.



E.G, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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