Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiği altüst oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın bir pistinde seyrüsefer sistemlerin kontrolü için yapılan kalibrasyon uçuşu sırasında yoğun uçuş trafiği meydana geldi.Bazı uçaklar yakıt kritiğine girince başka meydanlara yönlendirildi.Yerde de kalkış için bekleyen uçaklardan da yakıt kritiğine girenler oldu. Uçaklarda gecikmeler meydana gelirken bir pilot ise,"10 dakika içinde inmemiz geremiyor yakıtımız yetmeyecek" diye anonsta bulunması dikkat çekti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, hava seyrüsefer sistemlerinin kontrolü için yapılan kalibrasyon uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan uçaklarda yoğunluk meydana geldi. Bu nedenle uçaklar uzun süre tur atmak zorunda kaldı.Uçaklar gecikmeye girerken bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.Uzun süre havda tur atan bir uçağın pilotu,Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne,"10 dakika içinde inmemiz gerekiyor yakıtımız yetmeyecek" anonsunda bulunması dikkat çekti.Havada olduğu gibi kalkış yapacak uçaklarda da kuyruklar meydana geldi.Kalkış sırasına giren uçak sayısı 20'yi geçti. Yerdeki uçaklardan da yakıt kritiğine girenler oldu.
KONTROL BELİRLİ PERİYODLARLA YAPILIYOR
Hava seyrüsefer yardımcılarının (HSY'lerin) havadan kontrolü belirli periyodlar da yapılıyor.Elektromanyetik sinyallerin uygun yayılıp yayılmadığı havadan yapılacak kontrollerle anlaşılıyor. Kalibrasyon uçuşunda iletişim frekanslarının, yaklaşma/pist/ taksiyolu ışıklarının da havadan kontrolünü gerçekleştiriliyor.
- Atatürk Havaliman
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