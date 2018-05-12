SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.



DHA'nın haberine göre, Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yapacak. Yeşilköy'deki gösteri uçuşu sırasında Atatürk Havalimanı, 19.45-19.55 saatleri arasında 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER