Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’da bulunan tuvaletlerden birinde personel sahipsiz yavru bir köpek buldu. Personel durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre Havalimanı personelinin maskotu haline gelen yavru köpeğe yemek verildi. Bulunduğu taşıma çantasından çıkarılan köpek, yolcuların da ilgisini çekti. Personel tarafından Karabaş adı verilen köpek daha sonra arındırılmış salondan çıkarıldı.

Bir yolcu tarafından tuvalette unutulan köpeğin havyan barınağına teslim edileceği öğrenildi.

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