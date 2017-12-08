İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isteyen Nijerya uyruklu yolcunun valizlerinde 24 metal silindire zulalanmış yaklaşık 5 kilogram kokain tespit etti.



AA'nın haberine göre, polis ekipleri, 2 Aralık’ta Brezilya’nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Nijeryalı F.O.A'yı şüphe üzerine takibe aldı. Terminalde durdurulan Nijeryalı yolcuyla beraberindeki valizleri arandı. Aramalarda, iki valiz içinde 24 metal silindire zulalanmış 5 kilo 185 gram kokain tespit edildi.



Valizlerinde uyuşturucu bulunan F.O.A, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER