2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatili bugün itibariyle başladı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle bugün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda artan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.

DHA'nın haberine göre, yoğunluk nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer, pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

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