Gürcistan’da DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen ve Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu öne sürülen Çeçen uyruklu Ahmet Çatayev’in de öldürüldüğü operasyonlarda ele geçen hard disklerden, Türkiye’deki Rusya temsilciliklerine yönelik eylem yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Gürcü güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçirildi. Yapılan çalışmaların ardından 26 Aralık’ta Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda, Gürcistan uyruklu Gocha Sagnadze (33) ile eşi Marlami V. gözaltına alındı.

Gocha Sagnadze’nin Suriye’de çekilmiş fotoğrafı ele geçirildi

ÇAY TOPLUYORLARDI

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Gürcü çiftin Trabzon’un Of İlçesi’nde ikamet ettikleri ve bir süredir çay toplama işlerinde çalıştıkları belirlendi. Sagnadze’nin cep telefonunda yapılan incelemelerde, Suriye’de bazı eylemlere katıldığına dair uzun namlulu silahlı silinmiş fotoğrafı bulundu. Fotoğraf üzerine, ifadesinde, bir süre önce DEAŞ’a katıldığını itiraf eden Sagnadze, 46 kişinin yaşamını yitirdiği Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev’i, 22 Kasım’da Gürcistan’da öldürülmeden kısa süre önce Of’ta kaldıkları evde misafir ettiklerini söyledi. Sagnadze tutuklanırken, eşi ise sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bu arada, Gürcistan’dan gelen bilgi üzerine tüm yurtta Rusya temsilcilikleri ve vatandaşlarının yaşadıkları yerlerde güvenlik tedbirlerinin artırılması istendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER