İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’na Vietnam’dan gelen 3 yolcuyu risk analizi kapsamında takibe aldı. Gözaltına alınan Fatih B., Murat B. ve Murat T. isimli yolculara ait 3 ayrı valizden 802 adet ejderha tavuğu yumurtası çıktı. Valizlerde yumurta taşımak için özel bir düzenek oluşturulduğu da tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 3 yolcu hakkında Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılırken, yumurtalara el konuldu. Dong Tao tavuğu olarak da adlandırılan Vietnamlı ejderha tavuğu, 2 bin dolara kadar satılıyor.

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