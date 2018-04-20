Atatürk Havalimanı’nda taksi borsası

Taksi-UBER krizi son bir aydır gündemimizde malum... Taksiciler, ekmekleriyle oynadıkları gerekçesiyle UBER’e tepki gösteriyor, UBER’cilere saldırılar düzenleniyor, şiddetin boyutu da her geçen gün artıyor. Bu savaşın son örneği de dün Atatürk Havalimanı’nda yaşandı. Yolcu alan UBER sürücüsüne kimliği belirsiz 2 kişi yumruk ve tekmeyle saldırdı. Sürücünün hızla uzaklaştığı olayda saldırganlar peşinden koşarak aracı yakalamaya çalıştı, bu anlar da kameralara yansıdı...

TAKSİCİ DE DERTLİ

Madem havalimanındaki taşımacılık bu olayla gündeme geldi, o zaman buzdağının görünmeyen kısmını gün yüzüne çıkarmak farz oldu. Zira havalimanı İstanbul’da taksi krizinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri. Neden mi? Yolcunun ayrı derdi var, taksicinin ayrı... Bildiğiniz gibi Atatürk Havalimanı’nda her taksici çalışamıyor. Ancak Havalimanı Kooperatifi’ne üye olup yer sahibi olanlar yolcu alabiliyor. Yani havalimanına yolcu getiren bir taksici, yolcu alıp dönemiyor, denerse kıyamet kopuyor. Bu tartışmanın ortasında kalan yine yolcu oluyor. Yolcuların karşılaştığı en büyük problemlerden biri de kısa mesafe tabii... Taksicilerin kısa mesafe kaprisi havalimanında tavan yapmış durumda. Elinizde bavullarla taksi çeviriyorsunuz, eğer Sefaköy, Bakırköy, Bahçelievler derseniz o taksiye binme şansınız çok ama çok az. Görünüşte terminal önünde onlarca taksi var fakat mesafe seçme alışkanlığı yüzünden yolcular mecburen bavullarla metronun yolunu tutuyor. Diyelim ki havalimanına yolcunuzu bırakmak için bir taksiyle geldiniz, bavulları indirdiniz ve aynı taksiyle devam etmek istiyorsunuz ama yapamazsınız. Çünkü havalimanı taksisine binmek durumundasınız. O taksiden inip durakta sıraya girmek zorundasınız. Bunlar yolcuların yıllardır havalimanında boğuştuğu bu sütunlarda da sık sık dile getirdiğim sorunlar... Gelelim madalyonun öteki tarafına, yani taksi şoförlerinin ortasında kaldığı, milyonlarca liranın döndüğü bir sistem... Dedim ya, yıllardır İstanbulluların havalimanındaki taksilerle ilgili şikâyetlerini dinliyorum. Ne var ki havalimanında çalışan taksicilerin şikâyetleri de almış başını yürümüş durumda. Havalimanında çalışan taksiciler de kira ve çeşitli aidatların yükü altında ezilmekten yakınıyor. Hatta öyle ki havalimanında bir taksi borsası oluşmuş durumda. Bunu ben değil rakamlar söylüyor. İşte o rakamlar...

- Havalimanında çalışmak için bir kereye mahsus 130-140 bin TL’ye hisse devralınıyor. Üyeler hissesini satıyor, böylece kooperatif altında çalışma imkânı doğuyor.

- 140 bin TL verip bir taksi yeri aldınız ama yükümlülüğünüz bitmedi. Aslında her şey yeni başlıyor. Taksi yeri sahibi her ay kooperatife 400 TL park parası ödüyor. Takside çalışan 2 şoför de 250+250= 500 TL kooperatife şoför aidatı veriyor.

- Havalimanı Kooperatifi yetkilileri her ne kadar kabul etmese de bir de taksi yeri kiralanıyor. Aslında kâğıt üzerinde plakası olmayan üye olamıyor fakat pratikte taksisi olmayan onlarca üye olduğu iddia ediliyor. Taksi yerini kiralayan kişi, yer sahibine her ay 500-750 TL arası para ödüyor. Kiracı da yine kooperatife park parası olarak 400 TL veriyor. Şoförler de 250+250= 500 TL kooperatife ödüyor. Toplamda yıllık 6.5 milyon TL’ye yakın para dönüyor.

- Atatürk Havalimanı’nda 650 taksi yeri var. Ancak şu anda 570 nokta aktif. Yani 570 taksi çalışıyor. Geri kalan 80 taksi yerinin üyelik hakkı Otocenter’daki galericilerde pazarlanıyor. Yani oranın da farklı bir borsası var.

- Havalimanı taksicileri yakıtlarını da limandaki istasyondan almak, yemeğini de orada yemek zorunda. Yoksa cezalarla karşı karşıya kalıyorlar.

‘PARAYI BİZ ALMIYORUZ’

Bu rakamları ve bilgileri, bizzat havalimanında çalışan taksicilerden aldım. Ardından da Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ni aradım. Başkan Yardımcısı Ayhan Çobanoğlu, şu bilgileri verdi: “Havalimanında çalışmak için üyeler birbirlerine devir yapıyor. Ancak bu parayı biz almıyoruz. Giderlerimiz için aidat alıyoruz. Taksi plakası olmayan üye olamaz.”

Şu bilgiyi de paylaşmadan geçmeyeyim. Havalimanlarını şehirdeki tüm taksilere açmak için geçen aylarda bir girişimde bulunuldu. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) bu konunun alt komisyonda görüşülme kararı çıktı ancak henüz komisyon kurulmadı. İstanbul’un tüm taksicileri, havalimanın her taksiciye açılmasını bekliyor.

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