Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, bakım ve onarım nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü, 28.12.2017 Perşembe günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacaktır." denildi.



Açıklamada, bu saatler arasında araç ve yayaların Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı.







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