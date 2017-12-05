Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

Galata ve Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Gece saatlerinde köprülerin giriş noktalarına gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve trafik polisleri öncelikle bu bölgelerde güvenlik önlemi aldı.Köprünün araç ve yaya geçişlerine kapatılmasının ardından belediyeye bağlı ekipler bakım ve onarıma başladı.

Çalışmalar sırasında bölgeden geçmek isteyen araç sürücüleri ve yayaların Yeni Galata Köprüsü veya Haliç Köprüsü'ne yönlendirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından köprü trafiğe açıldı.

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atatürk köprüsü

galata köprüsü