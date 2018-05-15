Atatürk Lisesi'nde 'İzmir Marşı' krizi

İzmir'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin, İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü ve veliler arasında tartışma çıktı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyu araştırdığını söyledi.
Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, İzmir'in en köklü okullarından biri olan Atatürk Lisesi'nin pazar günü yapılan mezuniyet töreninde öğrenciler İzmir Marşı'nı okunmak istedi. Okul müdürü, iddiaya göre "Siyasi içerikli" diyerek marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı. Müdür Demirhan ise öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle pop şarkıları çaldırmaya başladı. Bu sırada, öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem. Başka slogan attırmam" dedi. Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili araştırma yaptırdığını ve bilgi beklediğini söyledi.
LİSE MEZUNLARINDAN TEPKİ
Yaşananların ardından İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği yazılı açıklama ile müdürü protesto etti. Açıklamada şöyle denildi: "13 Mayıs pazar akşamı okulumuzda gerçekleştirilen 130. yıl mezuniyet töreninin bitiminde genç mezunların ‘Marş' söylemelerinin engellenmeye çalışılması, gençlerin ve velilerin duruma tepki göstermesine neden olmuştur. Mezunlarımızın ve velilerimizin bu mutlu gününde böyle bir olay yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu belirtir ve bilinmesini isteriz ki; İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün adını taşıyan okulumuzdan mezun olan herkes, Atatürk'ün ve devrimlerinin doğal birer ‘neferidir, askeridir' ve bu ülkeyi ‘muasır medeniyetler seviyesi'ne çıkarmak için savaşacaklardır. Bunların altında ‘siyasi' nedenler aramak, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençleri anlık tepkilerini bastırmaya çalışmak abesle iştigaldir ve ancak basiretsizlikle açıklanabilir.
130 YILLIK DEV ÇINAR
Bu olayı münferit, anlık bir gelişme olarak görebilmeyi çok isterdik. Ancak son dönemlerde okulumuzda ardı ardına yaşananları hatırladıkça bu konuda çok zorlanıyoruz ve artık yeter diyoruz. Kurtuluş savaşının simgesel şehri İzmir'in kalbinde yer alan okulumuz 130 yıllık dev bir çınardır ve her dönem bu ülkeyi geleceğe taşıyacak aydın ve seçkin gençleri yetiştirmektedir. Bu okulun velisi, mezunu, öğrencisi ve emekçileriyle, cumhuriyeti esas alan temel değerleriyle, laik ve çağdaş eğitim anlayışıyla bir bütün olduğunu kavrayarak, dikkate alarak, bu yönde irade gösterilmesini, basiretli bir şekilde sevk ve idare edilmesini başta ilgili bakanlık olmak üzere tüm yetkili ve yöneticilerden acil olarak ve ısrarla talep ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugünde bu noktada tavrımızın net ve kesin olduğunu bir kez daha bildiririz."
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