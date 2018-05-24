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Stat, broşürde, "Yılın her günü konser, toplantı, konferans gibi etkinliklerle yaşayan bir stadyum, milli maçların, finallerin ve Türk futbolunun yeni evi olacak" diye tanıtılıyor.

Broşüre göre yeniden inşa edilecek stadının açılışı 2023'te olacak. Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle inşaatın önceden yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.