Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yılı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, tam 98 yıl önce bugün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attı ve aynı zamanda TBMM'nin kuruluşunun çalışmalarına önderlik etti. İşte Atatürk'ün Ankara'ya gelişi hakkında detaylar.

ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİ

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı mağlup sayıldı ve yurdun dört bir yanına yayılan düşman, Sevr Antlaşması gereğince topraklarımızı bölmeye başladı. Urfa, Antep, Maraş, Adana, Antalya ve Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul, düşman kuvvetleri tarafından işgal edildi.

15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlar, İzmir'e girdi ve Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı için temelleri atmaya başladı. Samsun'da halk tarafından büyük coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal Atatürk, 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldi ve alınan kararlar 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi adı altında yayınlandı.

Bu gelişme sonrasında 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi gerçekleşti ve hemen ardından Atatürk, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'ni topladı. Yapılan kongrelerde milli iradeye dayalı bir hükümetin kurulması ilk hedef olarak belirlendi ve tüm şehirlere telgraflar gönderilerek halkların kendilerine bir temsilci seçmesi istendi.

Seçilen temsilciler için toplanma yeri gerekliydi ve Ankaralılar, Atatürk ile temsilcileri Ankara'ya davet etti. Kurtuluş Savaşı'nın en iyi şekilde Ankara'dan yönetileceğini düşünen Atatürk, Ankara'nın coğrafi konumu ve cephelerle olan eşit uzaklığı nedeniyle Ankara'ya gelmeyi kararlaştırdı ve 27 Aralık 1919 tarihinde saat 14:00'te Dikmen sırtlarından Ankara'ya geldi.

Ankara halkı, Atatürk'ü ve temsil heyeti üyelerini büyük coşkuyla karşıladı ve bu karşılama Ata'yı oldukça duygulandırdı. Atatürk, kendisini ve temsil heyetini coşkuyla karşılayan Ankara halkına teşekkür etti.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması için oldukça önemli bir olaydır. TBMM'nin kuruluşu ve Türk ordusunun kurulup çalışmalarına başlaması gibi birçok gelişme ve hazırlık, Ankara'da yapıldı. Milli mücadelenin merkezi haline gelen Ankara şehri, o günlerden başkentlik görevi yapmaya başlamıştı.



TÖRENLERLE KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü, Anıtkabir'de düzenlenen törenle başladı.

Tören, saat 09.00'da devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başladı. Korteje, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Müdürleri, seğmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Ercan Topaca tarafından Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Ercan Topaca, burada Anıtkabir Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

“Büyük Atatürk,

Dünyada eşi benzeri olmayan İstiklâl Harbimizi, sevk ve idare etmek için merkez olarak seçtiğiniz Ankara'ya gelişinizin 98. yılında, Ankara il yöneticileri olarak huzurunuzdayız.

Milletimizin makûs talihi, Dikmen sırtlarına adım attığınız gün değişmiş; önderliğinizde verilen bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaşmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada Başkentimiz Ankara; tarım ve hayvancılık potansiyeliyle, eğitim alanındaki hamleleri ve üniversiteleriyle, savunma sanayisindeki atılımlarıyla, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın modern kentlerinden biri haline gelmiştir.

‘Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır’ diyerek onurlandırdığın Ankaralılar olarak, ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için, her dönemde ve her koşulda, var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız.

Ruhunuz şad olsun.”

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27 Aralık

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