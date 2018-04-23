Uşak'ın Eşme İlçesi Takmak köyünün sakinleri Atatürk'ün Uşak'ta 3 Eylül 1922'de konakladığı sırada köylerinde çekilen ve 'Ordular ilk hedefinizi Akdeniz'dir ileri' emrinin simgesi haline gelen fotoğrafın komşuları Afyon ili tarafından sahiplenilmek istendiğini belirterek "O fotoğraf bizim köyde çekildi. Belgeleri ile birlikte ispatlıyoruz' diyerek fotoğrafın çekildiği yer olduğunu belirttikleri koruma altındaki meşenin altında basın açıklaması yaptılar.
Köylülerin iddiasına göre; Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve silah arkadaşları Takmak köyündeki bir ağacın altında fotoğraf çektirmiş ve Atatürk burada "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini vermişti. Ancak geçen günlerde bazı gazete ve televizyonlarda fotoğrafın Afyonkarahisar'da çekildiği yolunda çıkan haber üzerine köylüler duruma isyan etti.
İHA'nın haberine göre, Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte çekildiği o fotoğrafın Takmak Köyü'ne ait olduğunu belirten Takmak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, Takmak Muhtarı Hulusi Çıvgın, ihtiyar heyeti ve köylüler bu yönde delilleri olduğunu belirttiler.
Takmak Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, geçen ay bazı gazete ve televizyonlarda Atatürk'ün o fotoğrafının Afyonkarahisar'da çekildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir takım çalışma incelemeler yaptıklarını belirterek; "Atatürk'ümüzün Takmak'ta 3 Eylül 1922 yılında bir gece konakladığı karargah kurduğu ağacımızın Afyonkarahisar'da olduğu iddia ediliyor. İddiada hiçbir belge gösterilmemekte. Oysa Atatürk'ün 1922'de burada karargah kurduğunu, Celal Bayar'ın sohbetler adlı kitabında, Asım Gündüz'ün anılar adlı kitabında, ayrıca Murat Bardakçı'nın daha yeni çıkan "Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Belgeleri" adlı kaynağında bulmak mümkündür. Bu kitabın 187. sayfasında "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" emrinin orjinali yer almakta ve buranın izahını yapmaktadır. Burada yer alan ifade şu şekildedir; "30 Ağustos 1920'deki büyük zaferin ardından 1 Eylül günü Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Takmak köyü yakınlarında Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü, Kurmay Başkanı General Asım Gündüz ve Karargah Subaylarından Şükrü Ali Bey ile bugün koruma altına alınmış olan bir meşe ağacının gölgesinde vermiştir" Bu güne kadar bunun aksini iddia eden çıkmamıştı. Genelkurmayın arşivlerinde de bu mevcuttur" diyerek Atatürk'ün silah arkadaşları ile çektirdiği o fotoğrafın Uşak Eşme İlçesi Takmak Köyü'ne ait olduğunu ifade etti.
Bu haber ile Takmak Köyü ve sakinlerinin mağdur edildiğini iddia eden Terziler; "İnsanların kafası karıştı, gerek köy muhtarımıza gerekse dernek başkanı olarak bana gelen birçok telefonla dışarıdaki köylülerimizden büyük tepkiler aldık. Biz bu haberin düzeltilmesini istiyoruz. Atatürk'ün bu resminin burada çekildiğini belgeleyen elimizde kaynaklar var. Ayrıca anıtlar kurulu 2009 yılında ağacımızı tescil etti. Ayrıcı biz muhtarlık ve dernek olarak buraya fotoğrafın anıtı yaptırmak için mücadele veriyoruz. Son 3-4 aydır Anıtlar Kurulundan, Eskişehir'den Uşak'tan, Kütahya'dan izinlerini aldık ve nasip olursa 3 Eylül'e de yetiştirmeyi düşünüyoruz. Netice olarak bu yapılan asılsız haberle mağdur olduk bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
Takmak Köyü Muhtarı Hulusi Çıvgın da haberin yayınlanmasından bu tarafa Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Takmaklıların kendini telefon ile arayarak tepki gösterdiklerini söyledi.
Muhtar Çıvgın Atatürk'ün bahse konu fotoğrafın çekildiği yerin Takmak olduğunu, diğer haberde geçen yerle hiçbir alakası olmadığını vurguladı.
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