Atenas - Boston River maçı istatistikleri

Atenas ve Boston River, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Atenas 5 puanla 6. sırada, Boston River 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Atenas, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Boston River, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 515. İddaa'da Atenas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Boston River kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atenas önceki hafta Dep.Maldonado mücadelesinde 0-1 kazandı.

Boston River ise Tacuarembo maçında 3-0 yenildi.

Atenas, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Boston River, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boston River 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.