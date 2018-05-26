Atenas - CA Penarol maçı öncesi rakamlar

Atenas ve CA Penarol, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 3 puanlı Atenas 7. sırada bulunuyor, CA Penarol 6 puana sahip ve 1. sırada. Atenas son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. CA Penarol son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 209 kodlu maçı oynayanlar; Atenas galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, CA Penarol galibiyet oranı 0.00.

Atenas son hafta oynanan Progreso maçında 0-6 yenildi.

CA Penarol ise Defensor Sporting maçında 4-1 kazandı.

Atenas, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

CA Penarol, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. CA Penarol, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.