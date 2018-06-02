Atenas - CA River Plate maç önü

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 heyecanı devam ediyor. Atenas, 03 Haziran 2018 Pazar günü CA River Plate takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 4 puanlı Atenas 6. sırada bulunuyor, CA River Plate 8 puana sahip ve 2. sırada. Atenas, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CA River Plate, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atenas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, CA River Plate sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atenas son hafta oynanan Cerro maçında 3-1 kazandı.

CA River Plate ise Tacuarembo maçında 2-2 berabere kaldı.

Atenas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Atenas, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

CA River Plate ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CA River Plate, 2 gol atarken 8 gol yedi.