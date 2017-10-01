Ateş Böceği 13. son bölüm fragmanında Aslı ve Barış'ın duyguları ortaya çıkıyor

Yapımcılığını Mia Yapım'ın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Barış Yön'ün oturduğu, senaryosunu Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerinde Seçkin Özemir ve Nilay Deniz'in yeraldığı Ateş Böceği 13. yeni bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Aslı ve Barış'ın duyguları ortaya çıkıyor. İkili artık beraberler. İşte Ateş Böceği 13. son bölüm fragmanı ve özeti...

ATEŞ BÖCEĞİ 13. SON BÖLÜM: ASLI VE BARIŞ AŞK SARHOŞU

Saklı duyguların ortaya çıkmasıyla Aslı ve Barış'ın ayakları yerden kesilir. Artık her şeye rağmen birliktedirler. Onlar kendi aşklarının peşinden giderken, yenilgiyi kabullenemeyen İlayda, Barış'ı ele geçirmek için Hakan’ın sırrını daha derinden araştırmaya başlar.

En başından beri bu ilişkiye onay vermeyen Cahide ise en sonunda Aslı'ya haddini bildirmeye karar verir. Fakat Aslı'nın cevabı Cahide'nin hiç beklemediği bir savaşın kapılarını açacaktır.

ATEŞ BÖCEĞİ 12. BÖLÜMDE BARIŞ'IN DUYGULARI AÇIĞA ÇIKIYOR

Emrah'ın Aslı'yı kaçırmasıyla deliye dönen Barış, Aslı'yı güvende tutmak için onun her zaman yanında olmasını ister. Bu durum Aslı'nın hoşuna gitse de , İlayda ve Barış'ın yakınlaştığı fotoğraflar Aslı'nın Barış'a inanmasını engeller.

Aslı'nın soğuk tavırlarının sebebinin İlayda olduğunu farkeden Barış, artık daha fazla dayanamaz ve aylardır içinde yaşadığı duygular sonunda açığa çıkar.

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCULARI

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin