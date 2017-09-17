Ateş Böceği yeni bölüm ne zaman? Ateş Böceği 12. son bölüm

Perşembe günleri yayınlanan Ateşböceği dizisi artık Pazar günleri ekrana gelecek. Fakat dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Ateşböceği izleyicileri, yeni bölümün ne zaman yayınlancağını araştırıyor. Peki, Ateşböceği 12. yeni bölüm ne zaman? İşte Ateşböceği 12. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

ATEŞBÖCEĞİ 12. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin Mia Yapım imzalı dizisi Ateşböceği 12. yeni bölümü ile 24 Eylül Pazar akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Barış Yön'ün oturduğu, senaryosunu Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerinde Seçkin Özemir ve Nilay Deniz'in yer alıyor.

ATEŞBÖCEĞİ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aslı ve Barış sonunda Veli'nin açığını yakalamış; bu işi bitirmek için yine bir maceraya atılmışlardır. Ama bu sefer Cahide'nin yönlendirmesiyle İlayda da olaylara dahil olur. İlayda'nın varlığı ile Aslı'nın ajanlık planları suya düşer. Barış'ın, Emrah'la ilgili uyarılarını dikkate almayan Aslı'yı kötü bir sürpriz beklemektedir.

GENEL HİKAYE

Bir yanda çok başarılı, çekici, fakat aşkla arasına mesafe açılmış, hayatta onu şaşırtacak bir şey kalmadığını hisseden bir boşanma avukatı Barış. Diğer yanda ise hayat dolu, akıllı, eğlenceli, fakat ailesini geçindirmek için taksi şoförlüğü yapmak zorunda kalan, güzel bir genç kız olan Aslı, nam-ı diğer Ateşböceği. İkilinin yolları kesişince, aşk dolu bir serüvenin içine girerler.

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin

Ateş Böceği son bölüm

ateşböceği son bölüm