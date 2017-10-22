Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz'in paylaştığı Ateşböceği, 16. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin 16. bölümünü bekleyen takipçileri, merakla "Ateşböceği 16. bölümde neler yaşanacak?" diye soruyor. Peki Ateşböceği 16. bölümde neler yaşanacak? İşte Ateşböceği 16. bölüm fragmanı ve özeti...
ATEŞBÖCEĞİ 16. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Barış'ın Metin'e kazayı anlatması ikili arasındaki bütün dengeleri değiştirir. Diğer yandan İlayda'nın Aslı'ya yaptığı tehdit devam etmektedir.
Aslı, Barış'ı korumak için ondan ayrılmak zorunda kalır. Aslı'yı sonsuza kadar kaybetmemek için Barış'ın ona gerçekleri açıklamaktan başka çaresi yoktur.
ATEŞBÖCEĞİ'NİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Barış ve Teo'nun kaza hakkında konuşmalarını duyduktan sonra büyük bir şoka giren Gül, Teo ve Barış’ın aşklarının da bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşünür.
Teo’yla yüzleştikten sonra Aslı’ya gerçekleri söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çiçek’in ilk adımlarını atmasından sonra Barış, ailenin ona duyduğu minnetin altında daha da ezilir.. Ve en sonunda her şeyi göze alarak doğruları Metin’e açıklar.
ATEŞBÖCEĞİ OYUNCULARI
Seçkin Özdemir (Barış Buka karakteri)
Nilay Deniz (Aslı Eğilmez karakteri)
Seda Güven (İlayda Taş karakteri)
Umur Yiğit Vanlı (Hakan Şeker karakteri)
Durul Bazan (Metin Eğilmez karakteri)
Lal Tayra Bahar (Çiçek Eğilmez karakteri)
Çağrı Çıtanak (Teo karakteri)
Derya Alabora (Cahide Pars karakteri)
Şebnem Dilligil (Neşe Eğilmez karakteri)
Alicia Kapudağ (Arzu Eğilmez karakteri)
Berkay Tulumbacı (Barbaros Gürkan karakteri)
Gözde Çığacı (Gül Gürkan karakteri)
Çiğdem Aygün (Sıdıka karakteri)
Aslı Samat (Şirin karakteri)
- Ateşböceği 16. bölüm fragmanı
- Ateşböceği yeni bölüm fragmanı
- Ateşböceği oyuncuları
- Ateşböceği
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