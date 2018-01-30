Geçen günlerde evinde fenalaşan oyuncu Ercan Bostancıoğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören usta oyuncu yapılan testlerin ardından açıklama yaptı.

Posta'nın haberine göre, devlet hastanesinde tedavi gören Ercan Bostancıoğlu, "15 gündür hasta yatıyorum. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Antibiyotik ve iğne tedavisi görüyorum. KOAH rahatsızlığı da var, nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyorum. Yeni çekilecek tomografi ve ultrasondan sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatma durumum var." dedi.

ERCAN BOSTANCIOĞLU KİMDİR?

Televizyon dünyasında Ateşböceği Ercan ismi ile tanınan Ercan Bostancıoğlu 1936 yılında Çanakkale Lapseki’de dünyaya gelmiştir.

Lise 2. sınıfa kadar Çanakkale Lisesi’nde eğitim alan Ercan Bostancıoğlu ardından Kabataş Erkek Lisesi’nden ve Gazetecilik Enstitüsünden mezun olmuştur. 1970 ve 1980’li yıllarda TRT ekranlarında şov programları hazırlamış sunmuş 1990’lı yıllarda ise sinema ve dizilerde rol almaya başlamıştır.

1965 yılında evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu’nu 2005 senesinde Lösemi rahatsızlığı nedeni ile yitiren Ercan Bostancıoğlu’nun bu evliliğinden Neslihan isminde bir kızı vardır.

Ercan Bostancıoğlu bugüne kadar Fakir Şarkıcı, Kadın Avcıları, Üç Kağıtçılar, Kahraman Hamamcı, Cennet Mahallesi, Papatya ile Karabiber, Perili Ev, Anı Yaşamak, Süper Babaanne, Memlekette Demokrasi Var, Yahşi Cazibe ve Pis Yedili gibi bir çok projede rol almıştır.