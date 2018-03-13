HT Magazin'de yer alan habere göre, Özoğuz’akardeşi Hakan Özoğuz, Umut Arabacı, Emre Ataker ve Sinan Tınar’ın eşlik ettiği grup, eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvarla sahne aldı. Grup, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

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